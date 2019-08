Plasten gjør at agurken holder seg mye lenger

I Menys matrapport for 2019 og 2020 har de sjekket ut flere av nordmenns matvaner. Der kan de blant annet konkludere med at jo eldre vi blir, jo mer foretrekker vi at egget er bløtkokt.

– Bare tre av ti mellom 18 og 29 år spiser bløtkokt egg, mens seks av ti av dem over 60 gjør det samme, står det i rapporten.

Og når vi skal spise banan, så skal den være gul. Det mener i hvert fall 49 prosent av nordmenn. 31 prosent liker bananen litt grønn, mens 13 prosent vil ha bananen litt brun.

På pizzaen foretrekker nordmenn kjøttdeig som topping.

Ber dagligvarebransjen jobbe for mer vegetar

Rapporten har også tatt for seg mer alvorlige temaer, som miljø. Den viser at 30 prosent av nordmenn oppgir at det er viktig eller svært viktig at dagligvarebransjen jobber aktivt for å øke utvalget av vegetaralternativer.

– Ingen kategorier vokser raskere enn vegetar. Det henger sammen med at flere ønsker å redusere kjøttforbruket sitt, sier Nina Horn Hunne, kommunikasjonssjef i Meny i rapporten.

Hos Meny økte salget av vegetarprodukter med 50 prosent i 2018.

Et annet tema for miljøet er plast på frukt og grønt.

– I Meny har vi som mål å redusere plastforbruket på frukt og grønt med 20 prosent innen 2020. Det tilsvarer 150 tonn i året, sier Erik Halsten, miljøansvarlig i Meny.

Plast øker holdbarheten

Men plasten kan ikke fjernes helt, viser rapporten. Plasten er nemlig med på å bidra til at noen grønnsaker holder lenger. En agurk holder for eksempel i to uker med plast, mens uten plasten holder den kun i cirka tre dager.

Spørsmålet blir da om man skal kutte plasten eller sørge for at mindre mat kastes. Nordmenn kaster til sammen 385.000 tonn mat i året.

Til slutt har Meny også sett på hva vi googler. Av matrelaterte ord er det kaker og søtbakst som topper listen.

Pannekaker, pavlova, sjokoladekake og gulrotkake havner alle på topp fem, og det eneste søkeordet som ikke har med bakst å gjøre er middagstips.