Hval sjokoladefabrikk selger mer til Sverige

Det skriver selskapet i en aksjonærmelding, også omtalt i Dagligvarehandelen.no.

Sjokoladefabrikken, som er lokalisert i Sandefjord, har vært gjennom et tøft 2018. Omsetningen ble redusert med 10 millioner, og resultatet viste et underskudd på fem millioner mot to millioner overskudd året før. For første gang måtte selskapet også permittere ansatte.

Daglig leder Adrian Forsberg tilskriver det dårlige årsresultatet den kraftige økningen i sukkeravgiften.

Annonse

Forsberg skriver at sjokoladefabrikken som følge av mersalget til Sverige nå er "tilbake på sporet", men sender et kraftig stikk til finansminister Siv Jensen (Frp).

– Hvals økte omsetning gir ingen inntekter til den norske statskassen, verken sjokoladeavgift eller merverdiavgift, skriver han i meldingen.

Han ber Jensen fjerne sukkeravgiften helt i statsbudsjettet som legges fram denne høsten.