Hurtigruten-ansatte går til Havila Kystruten - skipene lar vente på seg

Havila Kystruten , som er heleid av Havila Holding AS i Fosnavåg på Sunnmøre, skal fra januar neste år drifte fire av de elleve skipene på strekningen Bergen-Kirkenes.

En del av avtalen med Samferdselsdepartementet var virksomhetsoverdragelse der de ansatte på de fire skipene til Hurtigruten som skal ut av kysttrafikk, skulle få tilbud om arbeid hos Havila Kystruten.

Ny organisasjon på sjø og land

Inkludert 25 lærlinger er det 386 personer som blir med på overgangen. I tillegg er det noen som har valgt å pensjonere seg. Mannskapet har samme tariffavtale og lønn som før.

– Vi er i samme båt, og det er gjennom samhandling vi kan greie å skape og videreutvikle kystruten til en arbeidsplass og en reiseopplevelse der vi både tar vare på miljøet om bord og miljøet og naturen vi seiler i, sier HR-direktør Monica Nipen i Havila Kystruten.

Rederiet opplyser videre at det skal bygges en helt ny organisasjon både på land og sjø. Flere stillinger i administrasjonen er nå lyst ut, og stillinger på sjøen blir utlyst på sensommeren.

Leveranseproblemer med skip

Rederiet bygger miljøvennlige passasjerskip som skal seile på strekningen Bergen-Kirkenes, men det har vært problemer med å få bygget skipene i tide til oppstart 1. januar 2021.

Annonse

Det spanske verftet Barreras skulle levere to av de fire fartøyene, men kansellerte ordren i høst etter en lang rekke problemer. Tidligere i februar bestemte man seg for å starte på nytt med de to skipene. Det tyrkiske verftet Tersan, som allerede hadde fått to av nybyggkontraktene, tok over de to siste ordrene, skriver Teknisk Ukeblad (TU).

– Flere aktuelle skip

Ifølge Havila vil de to første skipene bli levert i løpet av året, mens de to siste skal leveres i slutten av 2021. Ettersom de to siste skipene ikke blir klare før 2022-sesongen må rederiet leie skip midlertidig.

Hovedeier Per Sævik i Havila Holding opplyser til Teknisk Ukeblad mandag at de fremdeles jobber med å få på plass en avtale. Rederiet har tidligere opplyst at det skal være flere aktuelle skip.

TU skriver videre at Hurtigruten AS har opplyst at det er uaktuelt for dem å leie ut to av sine skip til den nye konkurrenten.

(©NTB)

innenriks.vaktsjef@ntb.no

Bilde: pzKmW-NQb7o

Alle de nær 400 ansatte i Hurtigruten som fikk tilbud om å gå over til Havila Kystruten, har takket ja. Kystruten eies av Havila Holding AS, som har hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix