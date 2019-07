Hurtigmatkjede signerer avtale om bedre dyrevelferd for kyllinger

Flere land i EU har utarbeidet nye standarder for god dyrevelferd i kyllingindustrien. Hurtigmatkjeden KFC blir nå den første som slutter seg til de nye standardene, ifølge The Guardian.

Storavisen mener dette kan sette press på andre store hurtigmatkjeder som McDonalds og Burger King.

Ifølge The Guardian har også dagligvarekjeder, restaurantkjeder og hotellselskaper blitt invitert til å signere den såkalte europeiske kyllingforpliktelsen. De vil nå arbeide for å nå et bedre dyrevelferdsnivå innen 2026.

Mer plass, mer dagslys og miljømessige innretninger er blant tiltakene som skal innføres hos kyllingprodusentene som skal levere kylling.

KFC finnes ikke i Norge, men ifølge The Guardian bruker KFC bare i Storbritannia 60 millioner kyllinger årlig fordelt på 900 utsalgssteder.

– Våre kunder bryr seg om å forbedre livene til kyllingene vi kjøper. Derfor stemmer vi i på denne kampanjen og oppmuntrer andre å gjøre det samme. For skal man inspirere til ekte forandring, så trenger vi at industrien beveger seg sammen med oss, sier Paula MacKenzie, administrerende direktør i KFC i Storbritannia og Irland til avisen.