Hundesykdom gir enorm pågang hos Veterinærinstituttet

Hundesykdommen som så langt kan ha tatt livet av 26 hunder, samt smittet flere, har skapt uro og redsel blant norske hundeeiere.

Dette har også Veterinærinstituttet fått merke. Det er de som forsøker å finne ut hva sykdommen skyldes, og kommer derfor med daglige oppdateringer.

Nettsidene kollapset

Kommunikasjonsdirektør i Veterinærinstituttet, Asle Haukaas, opplyser til Nationen at de har hatt en voldsom pågang siden de startet å publisere saker om den alvorlige sykdommen.

– De siste dagene har vi hatt opp mot 100.000 sidevisninger hver dag. Normalt her vi mellom 1000 og 1500 visninger. På torsdag gikk sidene ned, som følge av den første nyheten. Da var det 78.000 brukere inne. Jeg har aldri opplevd lignende.

Også tirsdag var sidene nede en stund observerte Nationens journalister.

Mattilsynets sider skal også ha hatt problemer som følge av stor pågang, opplyser Haukaas.

På Facebook skriver instituttet at de arbeider med å øke kapasiteten, slik at nettsidene ikke faller ned igjen.

Pressemeldingene har også blitt delt enormt i sosiale medier, og mange har takket instituttet for arbeidet de gjør i kommentarfeltet. Men noen uttrykker også sin bekymring og har et ønske om enda mer informasjon.

Onsdag valgte Veterinærinstituttet å legge ut en nyhetssak om den akutte hundesykdommen også på engelsk.

Ikke flåttbårne sykdommer

I en ny statusrapport tirsdag opplyser Veterinærinstituttet at de ennå ikke vet hva som er årsaken til at et tjuetall hunder har dødd.

Samtidig slår de fast at det ut fra sykdomshistorie og patologiske funn kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning, det er heller ikke noe som tyder på at flåttbårne sykdommer, samt miltbrann og harepest.

Ifølge en pressemelding fra Veterinærinstituttet er det heller ikke holdepunkter for at det er sammenheng mellom den pågående utbruddsundersøkelsen av entrohermoragisk E.coli på mennesker og hundesykdommen.

Så langt er ti hunder obdusert.

Mange ønsker også å følge utviklingen i sosiale medier, og instituttet har fått 5700 nye følgere på Facebook. En video med Veterinærinstituttets beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp har nådd 70.000 personer på Facebook.