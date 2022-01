Hun blir fabrikksjef på Nortura Forus

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet og har et stort hjerte for Nortura Forus, som er min hjemme-lokasjon. Her kjenner jeg alle avdelinger og de fleste ansatte. Nå kommer jeg på sett og vis hjem igjen, sier Lamark i en pressemelding.

Vibeke Lamark har i dag fabrikkansvar for Nortura Egersund, Nortura Sandeid og Nortura Førde, og har jobbet med blant annet konsernoppgaver som implementering av nytt datasystem SAP på alle fabrikker.

– Min første oppgave blir å overta daglig drift, samtidig få til en god prosess fremover slik at alle blir godt ivaretatt, sier Vibeke Lamark.

I desember ble det klart at fabrikksjef hos Nortura Forus, Olav Tandberg, fratrer sin stilling.

– Vil heller utvikle enn avvikle

Avgjørelsen kom etter at det i oktober ble klart at Nortura vil samle skjæring av gris i Tønsberg. Det betyr at produksjonen ved Norturas anlegg i Forus i Stavanger og Steinkjer vil gradvis bli trappet ned, og 147 årsverk vil bli berørt og miste jobben ved dagens anlegg.

– Nå går vi inn i en fase der anlegget gradvis skal avvikle. En annen enn meg bør gjøre den jobbe. Jeg vil heller utvikle enn avvikle, sa Tandberg til E24 i desember.

Tandberg går til jobben som daglig leder i Nærbø Rør og Elektro.

– Da jeg skjønte hvilken vei det gikk, var det naturlig å tenke at jeg ville gjøre noe annet, sier Tandberg.

Vil prioritere ansatte

Nortura har vært klare på at ansatte i Steinkjer og Stavanger vil bli prioritert når bemanningen skal økes i Tønsberg, og at de vil bistå de ansatte til å finne bolig i området.

Hovedtillitsvalgt ved Nortura Steinkjer hadde da liten tro på at folk vil flytte sørover for å bli med videre.

– Ingen kommer til å flytte til Tønsberg. Det har vært omstillinger i Nortura i 20 år, og erfaringene viser at det er få som blir med over på nye anlegg, sa hovedtillitsvalgt i Nortura Steinkjer, Ronny Aunan, til Nationen tidligere.