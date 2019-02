Høyt slaktevolum i fjerde kvartal ga rekordår for SalMar

– God drift fra alle våre virksomhetsområder, sterk etterspørsel og rekordhøyt slaktevolum har bidratt til nok et tilfredsstillende kvartal for SalMar-konsernet, fastslår konsernsjef Olav-Andreas Ervik.

Han kan se tilbake på et fjerde kvartal der det operasjonelle driftsresultatet økte med 228 millioner kroner, og der resultatet før skatt endte på over 1,3 milliarder, opp fra snaue 300 millioner i samme kvartal 2017.

Det sterke resultatet bidro til at 2018 ble et rekordår for SalMar-konsernet med en omsetning på over 11,3 milliarder og et operasjonelt driftsresultat på nær 3,5 milliarder, opplyser selskapet.

Slaktevolumet var 40.500 tonn, mot 39.900 tonn i fjerde kvartal 2017. Driftsresultat per kilo endte på 23,11 kroner i kvartalet, 5,41 kroner mer per kilo sammenlignet med tilsvarende periode året før.

I tillegg til volumvekst har også kostnadsreduksjoner fra det selskapet beskriver som bedret operasjonell drift, bidratt til resultatframgangen.