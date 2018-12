Hodejeger: Nortura-styret har en jobb å gjøre

Norsk samvirke eid av 18.900 bønder.

Gilde og Prior er de største merkevarene.

Har over 30 produksjonssteder og mer enn 5.000 ansatte.

Omsatte for 23 mrd. kroner i 2017.

Etter et to år med gode resultater, ble årsresultatet for 2017 redusert med 400 millioner i 2017.

Hovedårsaken var nytt IKT-system og overgang til grossistdistribusjon og ny emballasje.

Resultat for 2. tertial 2018 viste et underskudd på 135 millioner hittil i år, før skatt. Nortura har i år hatt store engangsutgifter knyttet til nedbemanning. Samtidig sliter selskapet med implementering av et kostnadstungt IKT-program og fallende markedsandeler for merkevarene Gilde og Prior.

21. november måtte konsernsjef Arne Kristian Kolberg gå på dagen.