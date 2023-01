Hennig-Olsen varsler dyrere is

– Vi opplever økte utgifter på både strøm og råvarer, sier eier og daglig leder Paal Hennig-Olsen til Fædrelandsvennen.

1. februar er det varslet at prisene i dagligvarebutikkene vil gjøre et nytt hopp. Under normale omstendigheter utgjør prisøkningene fra isfabrikken til Hennig-Olsen to-tre prosent. Men denne gang blir iskremen mellom fem og åtte prosent dyrere, avhengig av produkt.

– Så blir det enda dyrere gjennom de neste leddene. Til slutt er det kjedene som setter prisen ut til kunden, sier Paal Hennig-Olsen, som sammen med broren eier iskremfabrikken.

Annonse

Også påleggsprodusenten Gorines og chipsprodusenten Sørlandschips varsler at de setter opp prisene ut til kjedene. Forrige uke kritiserte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) dagligvareaktører som den siste tiden har varslet i mediene at prisene vil øke fremover.

– Det er urovekkende at aktører i markedet gjennom mediene varsler om prisøkninger og endringer før de skjer. Det er en verdikjede som vi vet er preget av for lite konkurranse, og det at aktørene da nærmest informerer hverandre om hva prisøkningene vil bli gjennom mediene, kan være svært skadelig for konkurransen, sa Vestre.

Han mente dette kunne grense til ulovlig prissamarbeid og ville be Konkurransetilsynet vurdere dagligvareaktørenes uttalelser i mediene.

To ganger i året har produsentene mulighet til å forhandle pris med grossister, noe som gir utslag i prisendringer 1. februar og 1. juli.