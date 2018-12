Hennig-Olsen Is fornyar for 350 millionar

I tillegg til eit reinseanlegg til 80 millionar, blir det også nye produksjonsareal, skriv Fædrelandsvennen.

– Vi skal investere i nytt utstyr, bygningar, energieffektivisering og miljøvern, oppsummerer Paal Hennig-Olsen, administrerande direktør i Hennig-Olsen Is, til avisa.

Hovudårsaka til at Hennig- Olsen Is no har bygd sitt eige reinseanlegg, er at bedrifta ikkje har klart å oppfylle miljøkrava frå kommunen til utslepp av forureina vatn. Dermed har bedrifta blitt kravd for gebyr.

Framover skal det også investerast i nye produksjonsareal. Blant anna skal det byggjast nye lokale til sjokolade, syltetøy og krokanavdelinga.

– Dei neste fire-fem åra, inkludert dei siste investeringane, skal vi investere rundt 350 millionar kroner i nye areal, nytt utstyr og nye produksjonslinjer. Vi har produksjonslinjer som er 25 år gamle. Det er på tide at desse vert fornya og at dei blir meir effektive med nytt utstyr. Den nye teknologien gir oss også moglegheit til nye produkt, seier Hennig-Olsen, som påpeiker at investeringane er eit ledd i å møte konkurransen frå store aktørar på ismarknaden i Europa – som Nestle og Unilever.