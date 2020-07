Har produsert de første Jarlsberg-ostene i Irland

Anlegget i Irland skulle etter planen ha vært teknisk ferdigstilt i oktober i fjor, men forsinkelser på utslippstillatelsen har bidratt til av overdragelsen av meieribygget ble utsatt til desember.

Utslippstillatelsen er fortsatt ikke behandlet, men testingen av meieriet er nå i gang. Onsdag i forrige uke ble ystekarene for første gang fylt opp med melk, etter at tidligere testing og justering er gjennomført med vann.

– Vi har heldigvis lang erfaring med å starte opp nye anlegg i Tine. Derfor vet vi også at dette ikke er gjort over natten, men jeg er veldig glad for at vi nå har kjørt melk gjennom melkebehandlingen til ystekarene, videre ost gjennom pressene og over i laken uten store problemer. De første irske Jarlsberg-hjulene ser bra ut, men det gjenstår enda mye arbeid, trening og justering før vi er klar for salg – akkurat som forventet, sier produksjonsdirektør i Tine, Per Ivar Berg, til meierisamvirkets medlemssider.

Venter på utslippstillatelse

I påvente av utslippstillatelsen pumpes avløpet fra produksjonen på oppsamlingstanker og blir videre håndtert av Tines eksterne samarbeidspartnere.

– Vi har rigget oss for å komme i gang før tillatelsen foreligger, men det er klart vi trenger den før vi kan kjøre på full kapasitet. Tine har fulgt boken hele veien, vi har et anlegg som er toppmoderne basert på beste tilgjengelig teknologi og avløpet som kommer ut er helt ufarlig for både miljø og mennesker. Det er derfor skuffende at irske myndigheter igjen skyver på fristene de har signalisert til oss. Vi presser på alt vi kan og føler oss trygge på at dette vil komme på plass, sier Berg.

Forslaget til utslippstillatelsen var tidligere i vår ute på høring, men selve tillatelsen lar fortsatt vente på sge.

I 2015 gikk først regjeringa, så WTO, inn for å forby bruk av eksportstøtte til landbruksvarer. Stortinget vedtok i 2016 stopp fra 1. juli 2021. Dette gjør at Tine har valgt å flytte produksjonen av Jarlsberg til deler av det internasjonale markedet til Irland. Videre produksjon i Norge ville ifølge Tine ført til tapte inntekter.

Full start i høst

Dette har igjen ført til at melkeproduksjonen i Norge må kuttes med rundt 100 millioner liter melk i året. Noe som skjer gjennom statlig oppkjøp av kvoter og kvotekutt.

Tine har tidligere sagt til Nationen at de venter full oppstart i Irland i løpet av høsten. Frem til det vil produksjonen foregå i Norge.

På plass i Irland er flere av Tines eksperter på Jarlsberg-produksjon og som har ystet Jarlsberg-ost i årevis. De lærer opp og deler erfaringer med de irske ansatte som skal drive anlegget i årene som kommer.

De ansatte på meieriet som heter Tine Mogeely, var på plass ved fabrikken i juli i fjor.

Det er selskapet Dairygold, Irlands største meierisamvirke og nest største melkeprodusent, som skal levere melken til fabrikken.