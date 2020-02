Hampolje trekkes fra markedet – kreftfremkallende stoff funnet

– Vi har solgt 180 flasker av denne hampoljen til Coop og to helsekostbutikker i Norge. Alle er varslet. Varer er trukket tilbake, sier Tove Holthe i importøren Sana Bona AS til Nationen.

Det er gjort funn av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), som blant annet benzopyren, over tillatt grenseverdi i oljen, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

– Vår leverandør i Tyskland oppdaget for høye grenseverdier. De varslet oss, og be oss trekke tilbake varene, da verdiene var litt over grenseverdiene. Vi kommer til å fortsette å selge økologisk hampolje, da dette er et fantastisk produkt, sier Holthe.

Den økologiske hampoljen på 250 millilitersflaske som trekkes fra markedet, har best før-dato: 30.09.2020, 31.10.2020, 31.12.2020 og 31.91.2021.

PAH er en stor gruppe stoffer som dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Noen av disse stoffene er giftige og kan skade arvestoffet eller føre til kreft.

– Leverandøren har forsikret oss om at dagens batch er 100 prosent sikker, men vi har bedt om en ny analyse fra leverandøren som kommer ekspress innen denne uken. Vi leverer derfor ingen hampolje til butikk før vi har det papiret, sier Holthe.

Holthe oppfordrer forbrukerne som har kjøpt produktet om å kaste eller returnere produktet.

– Vi erstatter hampoljen eller penger tilbake, sier Holthe.