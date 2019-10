Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar

SalMar Ocean er et nyopprettet datterselskap med hovedansvar for SalMars satsing på havbasert oppdrett.

– Inntil nå har SalMars satsing på havbasert oppdrett vært et forretningsområde som Gustav Witzøe har hatt ansvaret for. Nå samles denne virksomheten i et eget datterselskap som Ervik har ønsket å lede, heter det i en børsmelding.

Ifølge Dagens Næringsliv startet Witzøe SalMar i 1991, og for tolv år siden overførte han nesten alle aksjene til sønnen Gustav Magnar Witzøe.

SalMar er med en markedsverdi på nesten 49 milliarder kroner det tiende mest verdifulle selskapet på Oslo Børs.