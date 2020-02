Gondolselskap kranglar om varemerke

Loen Skylift klagar Voss Gondol for plagiat, fordi dei meiner logoen til selskapet på Voss er for lik deira eigen, skriv dn.no.

Loen Skylift opna sommaren 2017, Voss Gondol i fjor sommar.

Det var Avisa Hordaland som først skreiv om saka som skal opp i Bergen tingrett 20. og 21. april.

Annonse

Voss Gondol har vore i retten før. I fjor vart 16 grunneigarar i nærleiken av banen tilkjent erstatningar på mellom 60.000 kroner og 1,1 millionar kroner for ulempene banen påfører dei.

Administrerande direktør i Voss Gondol, Øyvind Wæhle, seier til dn.no at dei er ueinige med Loen Skylift om at logoane er for like, og seier dei vart overraska over søksmålet.

Richard Grov, hotellsjef og hovedeier i Loen Skylift, seier at søksmålet ikkje handlar om at dei fryktar konkurrenten på Voss, men at de har brukt kreative krefter på namnet, logoen og sjølve prosessen.