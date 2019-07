Gode tall for økologisk hos Coop

– Økologisk har lenge vært et av våre satsingsområder, og det er artig å se at vi fortsetter å skape vekst i et segment vi vet kundene og medeierne våre setter pris på.

Det sier bærekraftsansvarlig i Coop, Per Løberg Eriksen.

Så langt i år har Coop hatt en vekst på 7,8 prosent på de økologiske varene. Det viser den ferske kvartalsrapporten fra analysebyrået Nielsen.

Vokser mest med eget merkevare

For Coop så har det vært butikken Coop Mega som har vært en spydspiss i økologi-satsninga, der har de hatt en vekst på 11 prosent på den egne økologiske merkevaren Änglamark.

– Coop Mega har den høyeste andelen økologiske varer i handlekurven i Norge, sier Løberg Eriksen.