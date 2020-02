God måned for Norwegian

Punktligheten for januar var på 87 prosent, dette er den høyeste punktligheten selskapet har hatt i en enkeltmåned siden 2015.

– Jeg er fornøyd med at punktligheten forbedres betydelig, for jeg vet hvor viktig dette er for kundene våre, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Totalt 1.974.606 kunder valgte å fly med selskapet i januar i år. Til sammenligning med året før tilsier dette en nedgang på hele 25 prosent. I samme periode i 2019 hadde selskapet 2.638.958 reisende.

Annonse

Norwegian har samtidig redusert sin totale kapasitet med 29 prosent, noe som gir en god forklaring på den kraftige nedgangen i antall passasjerer.

– Jeg er godt fornøyd med at vi fortsetter å levere på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet. Dette er den tiende måneden på rad at den planlagte kapasitetsreduksjon har påvirket enhetsinntektene og fyllingsgraden positivt, sier Schram.

Fyllingsgraden var på 81 prosent i januar, opp 4,8 prosentpoeng fra samme måned i fjor.

I januar reduserte selskapet CO2-utslippene til 75 gram per passasjerkilometer. Siden 2009 har selskapet redusert utslippene med 33 prosent per passasjer.