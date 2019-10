Gilde vant pinnekjøttsmaking

Kjøttleverandørene Gilde, Idsøe, Brødrene Ringstad, Brakstad og Grilstad deltok i konkurransen som blei holdt mandag 21. oktober. Det melder Nortura på sine nettsider.

Konkurransen foregikk som en blindsmaking og var arrangert av Nores som er en medlemseid innkjøpsorganisasjonen for hoteller og restauranter i både Norge og Sverige.

– Vi er kjempestolte og beæret over seieren i Nores sin kåring av «Årets pinnekjøtt». Det er en stor anerkjennelse for oss i Nortura Proff – og ikke minst til våre dyktige folk i Sogndal som produserer Gilde pinnekjøttet. Denne kåringen har etter hvert blitt en viktig tradisjon i forkant av julesesongen – og selvfølgelig ekstra stas når vi går helt til topps. Vi vil også takke Nores for et flott arrangement.

Det sier Morten J. Fossmo i Nortura Proff, til Norturas egne nettsider.

Pinnekjøtt fra Sogndal

Gilde sitt pinnekjøtt blir produsert på Nortura Sogndal.

– Vi ble veldig glade da denne meldingen tikket inn i går kveld fra gjengen i Proff som var til stede på pinnekjøttsmakingen, sier konsernplanlegger Unn Sjøthun Uglane ved Nortura Sogndal til Norturas egne nettsider.

– Denne prisen setter vi høyt hos oss. Det er alltid spennende å få tilbakemeldinger på årets pinnekjøtt, legger hun til.