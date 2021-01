Frp mener Vinmonopolet må ta inn lokale produkter

– Norske produsenter leverer kvalitet i verdensklassen, men blir nektet adgang til å selge produktene sine i Norge. Det må ryddes opp i, sier partiets helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Fremskrittspartiet har fremmet et forslag i Stortinget som bygger på en modell fra det svenske Systembolaget hvor lokalproduserte produkter tilbys.

Annonse

I tillegg ønsker partiet en lovendring for å tillate merking på emballasjen. I dag er det ikke tillatt for produsenter å opplyse om priser eller utmerkelser, og de kan heller ikke kontakte Vinmonopolet direkte for å sikre seg hylleplass på deres utsalgssteder.

– Dagens alkohollov sørger for at norsk næringsliv taper i konkurransen mot store internasjonale aktører. Det mener jeg er meningsløst, sier Bruun-Gundersen.

Forslaget behandles i Stortingets helse- og omsorgskomité 2. februar.

(©NTB)