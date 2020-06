Frankrike forbyr vegetarprousenter å bruke "kjøtt"-ord

Franske myndigheter vedtok nylig en lov som sier at begreper som er knyttet til kjøttproduksjon ikke lenger kan brukes på mat laget av vegetabilske proteiner.

Det er den svenske avisen ATL som skriver om lovendringen.

Den franske landbruksministeren, Didier Guillaume, sier i en pressemelding at han håper lovendringen inspirerer EU til å endre på sine merkekrav.

Forbudt med meieriprodukter

Fra før av er det forbud i EU å bruke ord som melk og ost på produkter som ikke er laget av melk. Europaparlamentets jordbruksutvalg håper at den jordbrukspolitiske reformen i EU skal sørge for et lignende forbud som i Frankrike.

Den franske sosialistiske EU-parlamentarikeren Éric Andrieu, som i fjor var saksfører for et forslag om å forby bruken av ordene, sa ifølge avisen The Guardian at den foreslåtte bestemmelsen representerer «sunn fornuft» og appellerer til europeernes forståelse for matkultur og -tradisjoner.

– Vi mener at «biff» bør forbeholdes ekte biff med kjøtt og at det bør lages nye ord for alle disse nye produktene. Her er det mye som må gjøres, og det vil bli bruk for kreativitet, sier Andrieu til avisa.

– Folk trenger å vite hva de spiser. De som ønsker å spise mindre kjøtt får vite hva de spiser.

Farmer's Guardian skriver at det engelske ordet for «vegetarburger» i framtida ser ut til å bli «veggie disk», noe som på norsk kan oversettes med «vegetarplate». Etter samme mal er det engelske ordet for «vegetarpølse» foreslått å bli «veggie tubes», noe som forsøksvis kan oversettes med «vegetar-rør».

Ingen regelverk i Norge

I Norge er det ikke noe regelverk som nekter vegetarprodusenter å bruke ord som kan assosieres med kjøtt.

Seniorforsker Antje Gonera ved Nofima har tidligere sagt til Nationen at grunnen til at vegetarprodusenter lager produkter som ligner på kjøttprodukter, er fordi mennesker er vanedyr.

– Forbrukere kjøper og tilbereder noe de er kjent med og ikke må legge om måten de tilbereder maten.

Overgangsperiode

Men Gonera mener det også er et annet svar på spørsmålet.

– Produsentene bruker sine nåværende teknologier og det er vanskelig å komme med helt nye teknologier eller produkter.

Hun tror dette derimot kun vil bli brukt i en overgangsfase for å få folk til å spise mindre kjøtt.