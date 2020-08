En storfe ytrefilet fra First Price er på bildet på Meny.no tydelig merket med Namibia som opprinnelsesland, samt at den er slaktet og skåret i Namibia. På samme side under den ene underkategorien "Produsentinformasjon" står det vel å merke "Opprinnelsesland: Norge".

På andre kjøttprodukter i nettbutikken er det ikke mulig å se ut ifra bildet hvor kjøttet kommer fra.

Kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, innrømmer at de har for dårlig merking av utenlandsk kjøtt på sin nettbutikk.

– I nettbutikken er dessverre ikke merkingen av opprinnelsesland god nok i de få tilfeller der vi har utenlandsk opprinnelsesland. Dette er noe vi jobber med å finne gode løsninger på, sier Horn Hynne.

– På kjøttpakkene i butikkene våre er det merking i henhold til forskriftene. Det vil si at opprinnelsesland står på pakken, slik at kundene våre kan ta bevisste valg og gjøre bevisste kjøp, legger hun til.

Annonse

Les også: Polsk matkjede mistenkt for juks med opprinnelsesland på frukt og grønnsaker

– Skal det være vanskeligere å finne opprinnelsesland på produktet når man handler på nett framfor i butikk?

– Nei, det skal ikke være det, og vi beklager at vi ikke har løst dette. Vi erkjenner at dette er vanskelig, men vi jobber med å finne en løsning. Meny.no er en nasjonal løsning for alle våre 184 butikker, og opprinnelsesmerkingen som fremkommer her er den som er satt som standard på produktet. Unntaksvis kan det i nettbutikken dessverre være avvik på opprinnelsesland.

Les også: Sp vil vite hvor bearbeidet kjøtt kommer fra

Det er for tiden noe underdekning av storfekjøtt i Norge, noe som betyr økt import. Meny ønsker å påpeke at de ønsker å selge mest mulig norskprodusert kjøtt, men at alternativet nå er tomme hyller.