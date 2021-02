Fortsatt framgang for Orkla i fjerde kvartal

For året som helhet økte Orkla driftsinntektene med 8,1 prosent til 47,1 milliarder kroner, opplyser selskapet i en pressemelding. Driftsresultatet viste i 2020 en vekst på 7,9 prosent og endte på 5,5 milliarder kroner.

Orklas styre vil foreslå at utbytte for regnskapsåret 2020 øker med 15 øre til 2,75 kroner per aksje.

– Vi hadde betydelig vekst i den tradisjonelle dagligvarekanalen som følge av at forbrukerne reiser mindre og tilbringer mer tid i egne hjem. «Out of home»-sektoren, som utgjør om lag 25 prosent av vår omsetning, har blitt sterkt påvirket av omfattende koronarestriksjoner, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Ved årsskiftet hadde konsernet 18.110 ansatte og 105 fabrikker i 22 land.

