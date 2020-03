Import av matvarer og medisiner vil fortsette selv om flyplasser og havner stenges

Norge har valgt å stenge flyplasser, havner og innføre strengere grensekontroller i forbindelse med koronaviruset.

– Samtidig trenger vi livsnødvendige varer som mat, medisiner, drivstoff og annet. Forsyning av varer er en samfunnskritisk funksjon og denne vil fortsette over landegrensene, sa Erna Solberg under pressekonferansen lørdag kveld.

Både Norgesgruppen og Coop sier de venter enkelte forsinkelser på varer, men at det på nåværende tidspunkt ikke er noe problem.

– Slik situasjonen er nå, så er meldingen fra myndighetene at varetransport er unntatt fra inn- og utreiserestriksjonene, så vi vil også få importerte varer fremover, selv om vi regner med noe forsinkelser. Men vi har godt med varer på lager, og vi får varer inn fra leverandørene, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen til Nationen.

– Bra med beholdning

Også Coop sier de har nok varer.

– Når det gjelder varer vi importerer har vi heldigvis bra med beholdning. Dette er jo varer vi kjøper inn for lang tid av gangen, slik at dersom folk ikke hamstrer er ikke dette noe problem per i dag, sa Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop til Nationen før det ble kjent at flyplasser og havner stenges.

Søyland i Norgesgruppen sier det nå jobbes på spreng for å få varene ut i butikk.

– Vårt viktigste fokus nå er å sørge for at det er varer i butikk, slik at folk får det de trenger. Våre ansatte på lager, i transport og butikk gjør en formidabel innsats med å sørge for å få varer ut i butikk. ASKO jobber med alt tilgjengelig personell og biler gjennom hele helgen, for å sørge for at hyllene fylles opp igjen. Men da er det igjen viktig å minne om at folk ikke må kjøpe mer enn de trenger, da har vi varer nok, sier hun.

Norgesgruppen eier kjeder som Kiwi, Meny, Joker.

Har bestilt ekstra

Coop opplyser at de har lagt inn ekstra ordrer fra sine handelspartnere i utlandet for å sikre at de har nok framover.

– Vi legger nå også inn ekstra ordre frem i tid for å sikre oss prioritet. Kina har begynt å produsere varer igjen, men det er stort etterslep på containertransporten, så det kan bli noen forsinkelser, sier Kristiansen.

– Hva gjør Coop for å sikre at det blir nok varer i butikkene framover?

– Vi har ikke gjort noe spesielle tiltak, som begrensning av antall varer kunder kan handle. Vi har bra med varer på lager, og leverandørene melder om god tilgang på varer. Vi tror at en maksbegrensning til kundene vil kunne tolkes som at det er begrenset tilgang på varer, og heller føre til mer hamstring, sier Kristiansen og legger til:

– Så lenge vi har kontroll på varestrømmen, og kundene forholder seg til helsemyndighetenes råd om ikke å hamstre men handle som normalt, skal dette gå bra.