Anne Marit Panengstuen: – En klønete formulering fra min side

Mandag hadde hun sin første dag på jobb som ny toppsjef i Nortura.

Nationen har tidligere publisert en sak der Panengstuen sier at "Jeg spiser ikke så veldig mye kjøtt, og i hvert fall ikke rødt kjøtt". Det var i et intervju med Bondebladet at hun kom med uttalelsen.

– Det har vært en spennende første dag på jobb, og det er jo klart at jeg har fått noen spørsmål om oppslaget i Nationen i dag, sier hun til Nationen.

– Dette var rett og slett en klønete formulering fra min side, som jeg er lei meg for. Selvsagt spiser jeg både rødt og hvitt kjøtt som en del av et balansert kosthold, fortsetter Panengstuen.

Skal framsnakke norsk kjøtt

Hun forteller at hun skal bruke sin nye posisjon til å framsnakke fordelene som ligger i norsk kjøttproduksjon.

– Hadde jeg ikke stått hundre prosent inne for det, ville jeg aldri takket ja til denne jobben. Nå gleder jeg meg til å komme i gang med å skape lønnsomhet for Nortura, sier hun.

Slitt økonomisk

De siste åra har Nortura slitt økonomisk. I 2017 fikk de et resultat før skatt på 70 millioner, en reduksjon på 391 millioner sammenligna med 2016, hvor kjøttsamvirket hadde sitt beste resultat noen gang. Den økonomiske nedgangen fortsatte i 2018, mens børsmeldinga fra juni i år viser positive tall.

Pangenstuen skal fortsette arbeidet med å få bedre økonomi i selskapet.

– På kort sikt står det å få økt lønnsomhet i Nortura øverst på min prioriteringsliste, men vi er også nødt til å fortsatt jobbe for fullt med bærekraft, helse og dyrevelferd. Det kan vi ikke kompromisse på. Jeg gleder meg enormt til å komme i gang på denne viktige posten i norsk næringsliv, sier hun.

Vant med store selskaper

Før Panengstuen tok over toppsjefjobben i Nortura, var hun administrerende direktør i Siemens AS. I en pressemelding sier hun at hun føler seg privilegert og ydmyk over sin nye rolle.

– Jeg gleder meg til å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort, samtidig som vi må sette Nortura i en bedre posisjon. Målet er å skape et moderne og bærekraftig selskap, sier hun.

Panengstuen er utdanna ingeniør og bedriftsøkonom. I Siemens ledet hun selskapet gjennom omstillinger.

– Både Siemens og Nortura er store, komplekse organisasjoner som opererer innenfor flere bransjer og har ulike verdikjeder. Den største forskjellen er at Norturas produkter produseres av levende vesener. Med det følger produksjonsmessige utfordringer og et ekstra etisk ansvar, sier hun.