Forsøk med lakseoppdrett i Kina vellykka

Det kinesiske nyheitsbyrået Xinhau seier at anlegget Deep Blue No. 1 har stått imot naturkreftene, skriv Intrafish.no.

200.000 smolt blei sett ut då anlegget blei etablert i juli 2018. Så langt har få av desse døydd, og anlegget har stått imot naturkrefter som mellom anna tyfon.

Det er Kinas Ocean University og Rizhao Wanzefeng Fishery Company som står bak prosjektet, og dei hevdar dette er eit viktig gjennombrot for akvakultursektoren i landet.

Deep Blue No. 1 skal kunne produsere 1.500 tonn laks, og no er også utviklinga av Deep Blue No. 2 ferdig. Det er venta at det skal bli teke i bruk mot slutten av året. Der er kapasiteten på ein million laks.