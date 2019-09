Forskere mener kull er bedre enn tre til fyring

I en rapport som 15 forskere nylig publiserte i tidsskriftet Global Change Biology-Bioenergy, påpeker de det de mener er et misforhold mellom vitenskap og politikk når det kommer til bioenergi. Dersom skog hogges for å gjøres til pellets, kunne man like gjerne fyrt med kull, slår forskerne fast. Begge deler er skadelig for miljøet.

– Vi håper EU vil forandre sine regler for CO2-regnskap. Nå slipper enkelte typer ut mer CO2 enn om man benyttet kull, sier professor Lars Walløe i forskergruppa til Klassekampen.

Enkelte land i EU feller skog i stor skala, og andre importerer pellets fra USA og Canada for å produsere bioenergi. I reglene fra EU heter det at målet om økt bruk av bioenergi skal ha basis i bruk av restprodukter fra skogbruk. Det er dette forskerne slår ned på og viser til at både produksjonen og frakten både skader skogen og klimaet.

– Nasjonale utslipp kan se ut til å bli redusert når man fyrer med trepellets, men det skjer ikke i virkeligheten, sier Lars Walløe.

I Klima- og miljødepartementet er statssekretær Atle Hamar uenig i påstanden.

– Det blir feil å hevde at kull er mer miljøvennlig enn å benytte bioenergi fra skog, forutsatt at skogdriften er bærekraftig, sier Hamar. Han viser til at om lag halvparten av et tre vil gå til planker og at restene kan brukes til andre formål.

