Forbedret resultat for Orkla

I alt omsatte matvareprodusenten for 11.503 millioner kroner fra januar til mars i år. Det er 4 millioner kroner mindre enn i fjor.

Driftsresultatet økte likevel med 154 millioner til 1.297 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Før skatt endte resultatet på 1.434 millioner kroner, opp fra 1.152 millioner kroner i fjor.

Annonse

– Starten på 2021 for Orklas merkevarevirksomhet har vært svært positiv. Vi oppnådde sterk resultatfremgang og organisk vekst, til tross for at vi møtte sterke sammenligningstall som følge av hamstringen av mat og rengjøringsprodukter i tilsvarende periode i 2020. Koronapandemien preget også dette kvartalet, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Orkla har merkevarer som Grandiosa, Omo, Jordan, Idun, Lano, Nidar, Toro og Zalo.

Orkla peker på at situasjonen i første kvartal fortsatt var preget av restriksjoner i flere av markedene de opererer i.

– Det er fortsatt usikkerhet rundt utviklingen av kjøpekraft og etterspørsel i mange av markedene Orkla opererer i, spesielt i Baltikum og Sentral-Europa, skriver de i kvartalsrapporten.

(©NTB)