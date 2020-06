For høyt nivå av kreftfremkallende stoff i potetchips

Mattilsynet har gjennomført en undersøkelse av ulike potetchipsprodukter i det norske markedet. Der har de spesielt sett på nivåene av stoffet akrylamid, et stoff som kan dannes ved varmebehandling av poteter.

– Poteter er stivelsesrike råvarer som igjen kan gi akrylamid ved steking/fritering ved høye temperaturer. Potetenes potensial for å danne akrylamid under steking varierer mellom potetsort, potetkvalitet, dyrkingsforhold i ulike sesonger, steketemperaturer også videre, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Ifølge Mattilsynet er for mye av stoffet potensielt farlig.

– Akrylamid regnes for å være kreftfremkallende og nivåene skal være så lave som det med rimelighet er mulig å oppnå.

I dialog med bransjen

Av totalt 12 prøver varierte produktene med verdier mellom 246 til 968 mikrogram akrylamid per kilo. Av de tre produsentene Mattilsynet testet produkter fra, så var to av produktene over den referanseverdien som er satt til 750 mikrogram per kilo.

Nivåene er jevnt over lavere enn da Mattilsynet testet potetchipsprodukter i 2014. De vil likevel ta opp resultatet med bransjen, og følge det opp videre.

– Mattilsynet forventer at alle virksomheter gjør det de kan for å få akrylamidnivåene så lave som mulig og iverksetter ytterligere tiltak når analyser viser nivåer over referanseverdien. Vi er i dialog med bransjen og følger opp analyseresultatene med de aktuelle virksomhetene, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.

– Høy prioritet

Orkla står bak flere potetchipsmerkevarer, slik som Kims og Lay's. Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim sier de jobber systematisk med å få ned nivået av akrylamid.

– Dette har høyeste prioritet hos oss og vi har gjort en rekke konkrete tiltak for å få ned nivået, sier Aandstad Ekheim og utdyper:

– Vi måler jevnlig og snittet har over lang tid vært under anbefalte referanseverdier. Chips lages av poteter og det er naturlige sesongvariasjoner. Avhengig av potetsesongen kan det også være mindre variasjoner innad i et potetparti som vil påvirke akrylamidnivået. Vi tester nå en ny teknologi som skal kunne få ned nivået ytterligere ved at det naturlige sukkerinnholdet i potetene reduseres.

– Skuffende

Tre av prøvene av Kims produkter hadde et høyere nivå enn referanseverdien. Aandstad Ekheim sier det er skuffende.

– Mattilsynets undersøkelse viser at tre av de åtte chipsprøvene som er analysert overstiger referanseverdien. Det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med.

Hun er likevel tydelig på at det ikke er farlig å spise potetgull fra Kims.

– Det er helt trygt å spise Kims chips. Dette er en referanseverdi og ikke en absolutt grenseverdi. Vi har altså ikke oversteget et nivå hvor produktene våre kan anses som mulig helsefarlige.