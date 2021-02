Foodora starter hjemlevering av dagligvarer

– Vi vet at dagligvaremarkedet er grisetøft, men det er et marked som trenger mer konkurranse. Det er sikkert mange som vil si at dette aldri vil gå, men vi tror det er en mulighet her, sier Fodooras fungerende norgessjef Carl August Randers til E24.

Selskapet har allerede åpnet ett lager i Oslo. Det planlegges ytterligere ett lager i hovedstaden og to lagre andre steder i landet.

Foodora sier til E24 at de ikke vil kunne konkurrere på pris eller utvalg, men håper at tilgjengelighet og hurtig levering vil kunne ta opp kampen.

I dag er det Meny og Kolonial som er de største konkurrentene på hjemlevering av dagligvarer.

– Konkurransen mot Kolonial og Menys mye større utvalg blir tøff. Rema 1000 hadde en gang 1000 varer, men det begynner å bli veldig mange år siden, sier Randers.