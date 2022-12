Det var i oktober at tre inspektører fra Mattilsynet dukket opp hos det Lillesand-baserte slakteriet Jens Eide AS.

Familiebedriften fra 1946 drives i dag av andre generasjon Jens Eide, som nå har over 100 ansatte.

Under inspeksjonen fant Mattilsynets inspektører fluelarver i ulike utviklingsstadier i gangen i kjelleren i lokalene til slakteriet.

Det viser tilsynsrapporten som Nationen har fått innsyn i.

Fluelarver i flere rom

Fluelarvene skal ha oppholdt seg i tilknytning til en åpen vindeltrapp som fører opp til gang like utenfor slaktehallen. Det ble også observert flere fluelarver som var tråkket flate i motsatt ende av gangen, ifølge rapporten.

«I tillegg ble det observert voksne spyfluer flere steder i gangen. I denne gangen oppbevarer slakteriet arbeidstøy med åpne skapdører, og det er også åpne dører inn til garderobene som personell benytter til omkledning», skriver Mattilsynet.

De skriver videre at det ble funnet fluelarver i flere rom, deriblant i tarmkjelleren der det pågikk produksjon av hundemat.

De skriver også at det var mangelfullt renhold i flere rom.

Larver, sigarettsneiper og søppel

«Det ble observert mangelfullt renhold i alle tre rom i tarmkjelleren. Det var fluelarver i alle rommene, og i rom til høyre og venstre ble det i tillegg observert avfall i form av sigarettsneiper og søppel», skriver Mattilsynet.

«Det er åpen forbindelse fra tarmkjelleren opp til slaktehall via tarmrenne (...) Voksne fluer vil derfor enkelt kunne ta seg opp i lokalet hvor slakting pågår. Mattilsynets veterinær varslet slakteriets ledelse om fluelarvene. Problemet var ikke kjent før Mattilsynet varslet», står det i rapporten.

– Et alvorlig brudd på regelverket

Funnene førte til at Mattilsynet fattet hastevedtak.

«Dere må umiddelbart gjøre tiltak for å eliminere alle stadier av insekter, her under voksne fluer, fluelarver og egg, i tarmrenseriet samt tilhørende gangareal og lokaler», skriver tilsynet.

De påpeker at aktuelle lokalene må ryddes, rengjøres og desinfiseres.

«Dere må også installere et tilstrekkelig antall fluefangere i aktuelle rom. Dere må sende skriftlig dokumentasjon på hvilke tiltak som er utført og dato for utførelse», konkluderer tilsynet.

Mattilsynet mener at det i en av avdelingene var så store mengder av fluelarver at de regner det som usannsynlig at operatørene ikke har sett dette.

Mattilsynet vurderer saken som «et alvorlig brudd på regelverket, og at bruddet setter næringsmiddeltryggheten i fare».

Iverksatte tiltak

Daglig leder i selskapet, Jens Øystein Eide, skriver i en e-post til Mattilsynet at de iverksatte flere strakstiltak.

Blant annet ble områder knyttet til larvefunn umiddelbart spylt med kokende vann, renholdsavdeling ble varslet og de aktuelle områder vasket ned på nytt. Skadedyrkontrollselskapet Pelias skulle også komme på ny befaring for å se hvor det bør settes opp nye fluefeller.

Eide sier til Nationen at fluene ble funnet i kjelleren der avfall håndteres.

– Det stemmer at det ble observert noen fluelarver i søppelrommet i kjelleren. Dette er et område som ikke har noen ting med matproduksjonen å gjøre. Det er der avfallsproduktene er, sier Eide til Nationen.

– Alt ble løst før det var gått et kvarter. Fluefeller ble satt ut og alt var løst på et øyeblikk. Det ble en stor sak av lite, men fluelarver er fortsatt fluelarver, sier han.