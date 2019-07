Flere velger vegetarisk

Vegetartrenden vokser, også her i Norge. Men selv om de kjøttfrie alternativene til melk og kjøtt er i vekst, utgjør det en liten del av totalsalget, det melder Norgesgruppen i en pressemelding.

Norgesgruppen har solgt over 4 millioner vegetarprodukter hittil i år.

– Det er mer enn i fjor, men totalt sett utgjør vegetar og veganske produkter en liten andel av den totale omsetningen, sier leder for innovasjonsavdelinga i Norgesgruppen, Kristin Hartviksen i pressemeldinga.

Kun produkter merket som vegetarisk

Statistikken for solgte vegetarprodukter gjelder kun de varene som er merka vegetariske eller veganske.

– Brød, frukt og grønt, kokosmelk eller kikerter er for eksempel ikke tatt med i disse beregningene selv om det er kjøttfrie eller plantebasert, sier Hartviksen.

Norgesgruppen opplyser i sin pressemelding at over 60 prosent av salget er alternativer til tradisjonelle meieriprodukter. Særlig er det vegansk is som har hatt en stor vekst de siste åra. Hittil i år er det solgt over 250.000 pakker med vegansk is i Norgesgruppens butikker.

Mest vegetarisk i byen

Det er butikkundene under 30 og i alderen 30 til 39 år som handler mest vegetariske alternativer.

– Vi ser at det er en klar trend blandt unde og urbane å spise mer plantebasert. Oslo og Trondheim er de byene vi selger mest vegetar og veganske produkter i, sier Hartviksen i pressemeldinga.