Flere nordmenn enn tidligere ser at deres valg av varer betyr noe

Det er MediaCom Insight som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Stiftelsen Matmerk. Undersøkelsen ble både gjennomført før og etter koronautrbuddet (den første i februar, den andre i april).

Undersøkelsen viser at koronakrisen har gjort flere oppmerksomme på forbrukermakten de har.

Et av spørsmålene var:

Hva tenker du om din egen makt som forbruker og hva valgene dine betyr for:

– Å sikre arbeidsplasser over hele landet

– Å opprettholde levende bygder og et aktivt landbruk over hele landet

– Tilgang på ren og frisk mat i norske butikker

Fakta Om undersøkelsen Undersøkelsene ble gjennomført av MediaCom Insight for Matmerk. Den første i februar og den andre i april 2020. Begge er webbaserte undersøkelser i representative utvalg på 500 respondenter.

Økning på alle punkter

Andelen som mener at deres matvalg påvirker norske arbeidsplasser økte kraftig fra 58 til 73 prosent.

På spørsmålet om forbrukervalg i matbuitkken betyr noe for å sikre tilgang på frisk og ren mat i norske butikker er det 75 prosent som er sier at deres valg har stor eller svært stor betydning. En oppgang på 13 prosentpoeng fra februar til april.

Det er også 75 prosent som sier at deres valg betyr mye for å sikre et aktivt landbruk over hele landet. En økning på 9 prosentpoeng.

– Ser ut til å ha styrket forbrukernes bevissthet

– Dine valg som forbruker er viktig. Den matmakten norske forbrukere har, må de bruke. Første steg er å bli mer bevisst på den makten man faktisk har, sier Nina Sundqvist, administrende direktør i Stiftelsen Matmerk i en pressemelding.

Hun mener koronakrisen ser ut til å ha styrket forbrukernes bevissthet rundt egne matvalg i butikken og hva det å velge norsk mat betyr for samfunnet.

– "Nyt Norge" er Norges offisielle merkeordning for norskprodusert mat. Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å få folk til å velge norsk mat i butikken. I tillegg skal den generiske markedsføringen vi gjør øke kunnskap hos forbruker om at deres matvalg betyr noe for arbeidsplasser, et aktivt landbruk og norsk matproduksjon. Da gjør det godt å se at dette blir stadig viktigere for norske forbrukere, avslutter Sundqvist.