– Det er godt å se at vi når ut med historien om Gilde – fra den norske bonden, og at folk er så fornøyde med produktene våre. Det betyr ikke at vi kan eller skal lene oss tilbake, men vi vil fortsette å utvikle produkter som møter forbrukers krav og ønsker, og strekke oss etter en mest mulig bærekraftig produksjon, sier merkevaredirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs på egne nettsider.

Det er Yougov som står bak undersøkelsen «brandindex». 100 nordmenn blir intervjuet hver dag i et år, og de blir spurt om holdninger til forskjellige merkevarer.

Øverst på årets indeks troner Vipps, og på plassene bak følger Kiwi og Tine. På 7. plass finner man Nortura-eide Gilde, og på plassene bak der igjen finner man henholdsvis Q-meieriene, Freia og Meny.

Fakta Brandindex 2020 1. Vipps 2. Kiwi 3. Tine 4. Finn.no 5. Ikea 6. Clas Ohlson 7. Gilde 8. Q-Meieriene 9. Freia 10. Meny

Nytt av året sammenlignet med fjoråret, er at Vipps tar førsteplassen fra Kiwi, og at SAS har rykket ut av topp 10-lista. Gilde beholder samme plassering som i fjor med en sjuendeplass.

– Vi er utrolig stolte over resultatet, og må takke norske forbrukere for tilliten, sier Nina Rishovd Stavenæs i Nortura.

Merkevareren som har styret seg mest siden i fjor er Vy, Europris og Ryanair. Også McDonald's, Burger King, First Price og Fjordland har forbedret sitt omdømme.

Av internasjonale selskapet har Google, WhatsApp og YouTube best omdømme.