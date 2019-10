Flere fylkeslag kritiserer erstatningen til pelsdyrbønder

– Det som ligger på bordet nå – der flere sier de blir frarøvet millioner – det er ikke en anstendig erstatning. Selv om jeg tror landbruksminister Olaug Bollestad har gjort så godt hun har kunnet her, er ikke dette til å leve med for mange i bransjen, sier Innlandet KrF-leder Oluf Maurud til Vårt Land.

Innlandet KrF er blant fylkeslagene som har levert kritiske høringssvar i forskriften til erstatningsordningen til pelsdyrbønder.

Også Frps fylkeslag i Innlandet er kritisk til ordningen. Det samme er Frps, Høyres og KrFs fylkeslag i Rogaland. Årsaken er at bøndene blir kompensert etter såkalt bokført verdi på gården, istedenfor takstverdi.

Magne Rydland, leder i Hamar KrF, mener det har vært minimalt med debatt om saken internt i partiet. Han sier at han forventer at KrF-representanter stemmer i samsvar med erstatningsrettslige prinsipper heller enn regjeringens forskrift.

Både Maurud og Ryland forventer at KrF vil bidra til at ordningen blir bedre enn den er foreslått.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) uttaler til Vårt Land at de «vil vurdere justeringer av ordningen dersom det viser seg at det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon for enkeltutøvere».