Flere besøkte Norge utenom sommersesongen, hvilket er et resultat av satsingen på helårsturisme, ifølge Innovasjon Norge, som tirsdag holdt sin årsgjennomgang.

– At trafikken nå spres utover året i større grad enn før er godt nytt for reiselivsnæringen. Det er en myte at det er fullt i Norge, og vi gleder oss over å registrere stadig nye og spennende reiselivsprodukter – og investeringslysten i fremtidens reiselivsprodukter er stor, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.