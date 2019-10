Fjellgård satser på elg som husdyr: Kronprinsessa fikk kyss av elgen Krompen

– Kronprinsesse Mette-Marit har virkelig elgtekke. Hun viser den tryggheten og roen som gjør at også dyr – som elgen vår Krompen – søker kontakt og nærhet, sier fjellbonde Helge Nordskar på gården Glittersjå i Sel kommune til Nationen.

Elgen Krompen er helt skjønn – og har utrolig snille øyne. Kronprinsesse Mette Marit

– Han er helt skjønn – og har utrolig snille øyne, sier kronprinsesse Mette-Marit etter å ha fått nærkontakt og et kyss på kinnet fra den selskapssyke elgen Krompen.

Den tamme elgen er født og oppvokst på fjellgården – i tett kontakt og samspill med bøndene Hege og Helge Nordskar.

17 ulike dyrearter på gården

Midt i Jotunheimens forgård har Hege og Helge Nordskar fra Oslo de siste 14 årene bygd opp fjellgården Glittersjå som rommer 180 dyr fordelt på hele 17 ulike dyrearter. Møte med en hel flokk med tamme elger er ett av flere tilbud på den populære besøksgården på Norges tak.

Her har den store tamme elgoksen Krompen – og andre elger i flokken – i sommer kysset hundrevis at turister fra inn- og utland.

Nord-Gudbrandsdal har unike natur- og kulturverdier som er viktigere enn noen gang. Helge Nordskar, gårdbruker Glittersjå

– Elgene våre sjarmerer turistene i senk. Hundrevis av elgkyssbilder fra Glittersjå er de siste månedene spredt på Instagram, sier Helge Nordskar.

Rundturen i Heidal, med besøk på ysteriet i bygda og Glittersjå, var siste del av kronprinsparets fylkestur i Oppland i september. På tre dager besøkte Mette-Marit og Haakon de seks kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå og Sel i Nord-Gudbrandsdal.

120.000 elg i Norge

I denne regionen – og store deler av Norge ellers – er elgen en viktig del av faunaen. Svært mange Norge rundt ruster seg derfor i disse dager til årets elgjakt.

Det skytes omkring 35.000 elg i Norge hvert år. Vinterbestanden er på rundt 120.000 dyr.

På Glittersjå har de imidlertid valgt å satse på elg som «husdyr» – som turister fra fjern og nær får svært tett kontakt med når de besøker fjellgården under Jotunheimen.

Hege og Helge Nordskar forteller til kronprinsparet at interessen for nettopp elg er veldig stor i både inn- og utland.

Europas største elgtrekk

– En hovedårsak til at vi satser på elg her på Glittersjå er at gården vår ligger helt i enden av Europas største elgtrekk. I over 10000 år har det gått et massivt elgtrekk på vestsiden av Gudbrandsdalen. Fra Dokkfløy i Gausdal over Espedalen og Skåbu i kommunene Sør-Fron og Nord-Fron – og opp hit til Murudalen, sier Hege Nordskar.

På Glittersjå velger gårdbrukerparet rett og slett å satse på elgtreff for de tusenvis av gjestene som oppsøker den idylliske fjellgården hvert år.

– Vi er en besøksgård med flere tradisjonsrike dyreslag. Elgen har vært en svært viktig del av faunaen her i tusenvis av år. Derfor bestemte vi oss for å få tak i noen tamme elger som kan bli en del av gårdsmiljøet vårt, sier Helge Nordskar.

Ideen om en tam elgflokk på fjellgården kom opp i forbindelse med prosjektet The Moose Highway, der flere aktører langs det store elgtrekket oppover Gudbrandsdalen satser på ulike aktivitetstilbud knyttet til elg.

Krompen møter elgen Krompen

– Elgeventyret vårt startet med elg av hvert kjønn som ble importert til Murudalen fra oppdrettere nord i Sverige for fire år siden. Elgoksen fikk navnet Kongen og etter hvert har det blitt fem kalver. En av disse er Krompen som fikk møte kronprinsparet i dag. Elgene våre går i en stor innhegning på rundt 50 mål, sier Helge Nordskar.

Han forteller at elgene er så tamme at de spiser fra hånda og lar seg kose med.

– Elgfamilien sjarmerer turistene i senk. Små og store gjester får ofte hver sin seljekvist som elgene spiser av. Mange blir så rørte at de tar til tårene, sier Hege Nordskar.

I perioder har hun nesten bodd døgnet rundt sammen med de nyfødte elgkalvene. Dette tette samværet har gitt resultater.

Kronprinsparet får vite at Hege og Helge er sammen med elgkalvene nesten døgnet rundt helt fra de er født fra mors liv.

Melker elgkua

– Hege har fått så intimt forhold til elgene at hun også får melke mora og gi kalvene melk fra flaske. De vokser opp i en liten elgstall og vi er i starten sammen med dem døgnet rundt – og gir dem melk hver tredje time, sier Helge Nordskar og legger til:

– Etter tre til fire uker er de blitt helt preget av oss. Så starter vi sosialiseringen ut til elgene. De lærer seg også å være elg. Men det er vi som er foreldrene deres – det glemmer de aldri.

– Rammen vi tenker oss er to til tre okser og et par kuer – slik at vi får ett eller to kull hvert år. Til slutt får vi en hel elgfamilie helt tamme – slik som Krompen, sier Helge Nordskar.

Kronprinsparet får også vite at det å ha elger i brunsttiden gir spesielle utfordringer.

Mister 100 kilo i brunstukene

– Vi bygger nå nytt oksehegn på 25 mål – slik at vi har mulighet til å skille oksene i brunsttiden. I disse dagene går oksene og stanger på hverandre. Det er store krefter i sving – og om to uker løfter de gjerne gjerder og grinder – og hva det ellers skal være, sier Helge Nordskar og fortsetter.

– Hos den eldste elgoksen vår Kongen er det digre geviret med 15 takker allerede skrellet for all basthud. Han veier nesten 700 kilo – og mister 100 av dem i løpet av brunstperioden. I ukene som kommer er nemlig matinntaket til elgoksene minimalt. Det aller meste av tid og energi går med til å vokte og kjempe for elgkuas gunst.

Har egen hareskog

På Glittersjå har de også bygd opp en egen hareskog der små og store kan «gjete» og telle harer.

– Vi har alltid drømt om å ha tamme harer – som ingen andre i verden har. Jeg har bodd oppe hos hareungene når de er fødd – men å få en hare tam er helt umulig ser det ut til, sier Helge Nordskar og legger til:

– Hareungene knytter seg ikke til mora – og mora knytter seg ikke til dem. Så snart de er store nok stikker de av – og forholder seg kun til andre harer når de blir voksne og brunsten kommer.

Glittersjå har likevel avl av harer – og har en egen hareskog hvor barna får kan gå inn i en mystisk skog langs ett gjerde.

Ny besøksrekord

– Så er det om å gjøre hvor mange harer de får øye på. Mange barn kommer ned og er henrykt. Så selv om vi ikke har fått dem tamme, har vi veldig stor glede av harene. Akkurat nå har vi fire hareunger og noen voksne, sier Helge Nordskar.

Nesten 11.000 turister har vært på besøk i Glittersjå i sommer, noe som er ny rekord. Veksten siden 2017 er på over ti prosent.

– Hele gårdsanlegget er laget slik at vi kan håndtere 20.000 besøkende på en sesong. Det er viktig å opprettholde den personlige kontakten og kvaliteten med gjestene som kommer, sier Hege Nordskar.

– Unike natur – og kulturverdier

– Vi er begge 65 år – og kan jo ikke holde på her i 20 år til. Men målet er å løfte stedet opp slik at det har en trygg plattform – og slik at andre kan tre inn og drive Glittersjå videre, supplerer Helge Nordskar.

– Vi håper kronprinsparet etter besøket i hele Nord-Gudbrandsdal fornemmer hvor viktig det er å ta vare på og videreutvikle denne delen av Norge inkludert Nasjonalparkriket. Denne regionen har unike natur- og kulturverdier som er viktigere enn noen gang – og som folk fra hele verden søker etter, avslutter vertskapet på Soria Moria-gården på toppen av Norge.