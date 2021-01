Fiskerinæringen: Innreisestopp kan gi stans i lofotfisket

Innreisestoppen som trer i kraft natt til fredag, innebærer at sesongarbeidere ikke kan passere grensen de neste to ukene.

Det kan bety store problemer for skreifisket i Lofoten, der det de neste ukene er ventet storinnrykk av sesongarbeidere.

– Landindustrien er avhengig av sesongarbeiderne, slår leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen fast.

Tidligere år har nærmere 4.000 gjestearbeidere kommet til Norge for å delta i vinterfisket.

– Samfunnskritiske

Både Fiskarlaget og sjømatindustrien ber nå om at ansatte i landindustrien defineres som samfunnskritiske og slik kan krysse grensa.

– Vi som deltar i kystfisket, er avhengig av å ta skreien etter hvert som den blir tilgjengelig ved land. Får vi ikke det nå, kan vi i verste fall oppleve at fisket må stoppes i løpet av kort tid fordi mottakene ikke klarer å ta imot fisken. Det vil være en uholdbar situasjon, sier Ingebrigtsen.

Han peker på at dette særlig vil ramme de minste fiskefartøyene.

– Dette er fartøy og fiskere som henter store deler av sitt inntektsgrunnlag fra skreifisket, sier han.

Vil rekruttere nordmenn

Torsdag morgen møtte Fiskarlaget og en rekke fiskeri- og sjømatorganisasjoner fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) for å diskutere hvilke problemer som kan oppstå i kjølvannet av regjeringens nye innreiserestriksjoner.

På møtet skal statsråden blant annet ha oppfordret til å bruke arbeidsledige nordmenn i stedet, skriver Dagens Næringsliv. Fiskeriministeren sier til avisa at regjeringen ikke utelukker strengere virkemidler overfor arbeidsledige for å redde vinterfisket.

– Vi har fått meldinger om at flere norske arbeidsledige har vist interesse for å ta jobb i fiskeindustrien. Vi oppfordrer nordmenn til å ta jobbene, så får en se om en må ta i bruk enda sterkere virkemidler, noe som er mulig, men ennå ikke gjort, sier han.

Ifølge DN har regjeringen nå bedt Nav om å «legge økt trykk og innsats» for å rekruttere norske arbeidere.

Vil ha ny vurdering

Den løsningen har ikke Fiskarlaget særlig tro på.

– Mange mottaksanlegg har faste folk som kan arbeidsoppgavene og har arbeidet ved anleggene over tid. Det gjør at det ikke bare er å sette inn nye folk for å ivareta driften, sier Ingebrigtsen.

Han tror regjeringen ikke har vært oppmerksom nok på de spesielle utfordringene som er knyttet til sesongfisket.

– I denne saken ber vi statsråden og regjeringen se på konsekvensene en gang til, sier han.

Ønsker innspill

Torsdag hadde fiskeriministeren også møte med utvalgte statsforvaltere og kommuner for å diskutere konsekvensene av innreisestoppen.

– Jeg ønsker en oppdatering fra aktørene og eventuelle innspill på hvordan vi kan løse utfordringer i forbindelse med vinterfisket, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.

Kommunene som inviteres, er Øksnes, Vestvågøy, Røst, Værøy, Vågan, Andøy, Hadsel, Sortland og Bø.

Statsforvalteren i Nordland, statsforvalteren i Troms og Finnmark, NHO Nordland, NHO Arktis og LO Nordland er også invitert.

