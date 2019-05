Fiskeriministeren vil kompensere algerammede oppdrettere

– Jeg er sjømatnæringens mann inn i regjeringen. Jeg har tenkt å stå side om side med dere og sørge for at vi får på plass ordninger nå, som gjør at vi kommer videre, sa fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) da han mandag møtte oppdretterne i nord som er rammet av dødsalgens herjinger.

De siste ukene er 7 millioner oppdrettslaks døde av algen, og situasjonen er ennå ikke avklart. I salen i Svolvær satt mange av dem som har jobbet døgnet rundt for å redde laksebestandene sine, men likevel er over 13.200 tonn gått tapt.

Fiskeriministeren varsler at det vil komme tiltak for å hjelpe oppdretterne, men at det vil ta tid å komme fram til hva som vil treffe best.

– Vi har fått mange innspill i denne saken. Men det er altfor tidlig å gå inn og konkludere. Det viktigste nå er å ta hånd om krisen, sier han.

Han nevner blant annet at det kan etableres bedre varslingssystemer, slik at man kan få bedre tid til å forflytte fisk neste gang algene dukker opp. I tillegg åpner fiskeriministeren for å innføre såkalt kompenserende MTB (maksimalt tillatt biomasse). MTB regulerer hvor mange tonn fisk oppdretterne har lov til å produsere, og dermed kan de som er rammet, kanskje få utvidede rammer.

– Vi åpner for endringer i regelverket og dispensasjoner for å hjelpe de som er rammet, over kneika, for eksempel om man kan vente til fisken blir større. Slik at folk kan hente igjen noe av det tapte, sa fiskeriministeren.

Han fortalte at han skulle legge igjen visittkortet sitt slik at de som trenger å prate med ham, kan ringe ham direkte.