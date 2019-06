Fiskeridepartementet forlenger snøkrabbe-sesongen

På grunn av de dårlige værforholdene med mye is er det nemlig flere fartøy som ikke har fått røktet bruket sitt, skriver departementet i en pressemelding.

– Snøkrabbefisket er et nytt fiskeri under utvikling, og jeg mener derfor det er viktig at aktørene får en forlenget periode hvor det fiskes godt nå, gitt de utfordringene fartøyene har hatt så langt i sesongen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Gjenåpningsdatoen av snøkrabbefiske vil fremdeles være 16. september, opplyser departementet.

Snøkrabben er en langbeint krabbeart som ifølge Wikipedia har formert seg kraftig i våre farvann. Russiske tellinger tyder på at den kan være minst like tallrik som kongekrabben.