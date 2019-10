Fiskarlag i nord vil ha utførselsforbod for turistfiskarar

Annonse

Bakgrunnen for ønsket om forbod mot utførsel av eigenfanga fisk for privatpersonar, er mellom anna uregulerte og dårleg kontrollerte forhold for turistnæringa. Kystnæringa er avhengig av fisken, og turist- og hobbyfiskarar utnyttar han dårleg, meiner Fiskarlaget Nord.

På lang sikt ønsker fiskarlaga at det skal stillast krav til verksemder som driv med turistfiske om å registrere og kontrollere uttaket av fisk, og at dei skal verte pålagt ein kvote på lik linje med fiskeflåten for å sikre at det ikkje blir overfiske.