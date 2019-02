Fire tonn lammekjøtt måtte kastes etter strømbrudd

Over fire tonn ferdigpakket kjøtt måtte kastes etter at strømmen gikk i et fryselager i Lærdal i Sogn og Fjordane, skriver NRK.

Dermed blir det en tung start for lokalmatprodusenten Sognalam, som satser på lammekjøtt fra Årdal, Lærdal og Aurland, basert på lam på fjellbeite.

Den nyetablerte bedriften hadde sin første kjøttleveranse i fjor høst, men varene kom ikke ut til forbrukerne. Rundt 200 lam ble slaktet.

– Vi måtte kaste alt. Det hele er bare svært trasig, sier styremedlem i prosjekt Sognalam, Eldrid K. Grønsberg til avisa Aurlendingen.

Det er ni sauebønder i Sogn som deltar i prøveprosjektet til Sognalam. De går nå glipp av salgsinntekter, men får det vesentligste av tapet dekket av forsikringen.

Sikringen i fryselageret skal ifølge NRK ha gått en gang i romjula, og varslingssystemet som sender SMS dersom problemer oppstår, skal heller ikke ha fungert.