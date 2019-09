Findus kutter svinnet – 2,5 tonn blir til mat i kantiner

– Vi ønsker med dette å vise at det er mulig å redusere svinn gjennom felles tiltak. Blomkålstilker er det som i dag gir oss mest svinn på vår fabrikk i Larvik. Derfor jobber vi målrettet for å finne løsninger for hvordan vi kan ta tak i nettopp denne delen av råvaren, slik at det kan brukes til matlaging.

Det sier markedsdirektør i Findus, Malin Valdal Corneliussen.

Findus har inngått et samarbeid med ISS, som driver flere kantiner, som nå vil bruke restene fra blomkålen Findus bruker i sin produksjon. Blant annet vil regjeringskantina benytte seg av restene.

– Blomkålstilkene er perfekte til bruk i supper, gryter eller som ingredienser i vegetarprodukter. Under matsvinnlunsjen vi arrangerte i Oslo i september, lagde Kompass Mat vegetarburgere med disse blomkålstilkene, og det ble kjempegodt, sier Valdal Corneliussen.

Findus har satt som mål å halvere matsvinnet innen 2030, og har blant annet investert i ny teknologi for å nå målet sitt.

– En ny optisk sorterer ved Findus-fabrikken i Tønsberg vil sørge for at alle spiselige deler av råvarene inngår i produksjonen. Kun defekte deler sorteres ut, skriver selskapet i en pressemelding.

Valdal Corneliussen sier Findus ønsker å videreutvikle teknologien slik at blomkålstilkene kan utnyttes og selges til forbrukeren.

– Vårt mål er å utnytte så mye av råvarene våre til enhver tid. I dag går blomkålstilkene til dyrefor, men vi jobber nå med å få på plass teknologien som trengs på fabrikk for å kunne gjøre blomkålstilkene om til ferdig fryste blomkålstilk-biter, slik at de kan bli solgt og utnyttet i matlaging. Vi jobber for å få dette på plass til neste års innhøsting