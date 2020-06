Ferdigvasket salat trolig kilde til utbrudd av mage-tarmbakterie

Utbruddet anses nå som over, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) tirsdag.

I midten av mai ble det kjent at FHI hadde startet utbruddsetterforskning etter økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica. Totalt ble det bekreftet 23 tilfeller, de fleste i Agder (5 tilfeller), Oslo (5) og Rogaland (5).

Les også: Viktig matmerking

Ifølge Folkehelseinstituttet opplyste 22 av de 23 å ha spist et ferdigvasket spinatprodukt uken forut for sykdom. For ett tilfelle var det ikke mulig å gjennomføre intervju.

Annonse

– Ut fra det, har vi funnet at ferdigvasket babyspinat og spinat peker seg ut som sannsynlig smittekilde, men det har så langt ikke latt seg bekrefte gjennom mikrobiologiske funn i produktet, sier lege Hilde Marie Lund ved Folkehelseinstituttet.

Ferdigvasket salat har kort holdbarhet og det kontaminerte produktet skal derfor ikke lenger være på markedet. Det mistenkte produktet er sannsynligvis produsert i utlandet da det meste av spinaten solgt i april/mai er importert.

De vanligste symptomene på Yersinia enterocolitica er diaré, feber og magesmerter, som normalt varer én til tre uker.