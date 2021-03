Felleskjøpet skal selge mat fra Nortura

Ifølge en pressemelding fra de to bondeeide selskapene har det vært et ønske fra bøndene om å kunne selge kvalitetsprodukter gjennom Felleskjøpets butikker. Nå skal fire butikker i Felleskjøpet-kjeden selge matvarer fra Norturas restaurant-sortiment. Butikkene ligger på Holstad, Kløfta, Hamar og Barkåker.

– Vi håper og tror at dette er starten på en ny varekategori i våre butikker. Vi er bondens selskap og driver bondens butikk. Da faller det naturlig at vi også kan tilby noen av kvalitetsproduktene våre kunder selv produserer. Vi starter i det små med noen utvalgte varer og forhåpentligvis kan vi utvide tilbudet på sikt, sier Trond Fidje som er nordisk direktør for detaljhandel i Felleskjøpet Agri.

Det er ikke bare Norturas merkevarer Gilde og Prior som vil bli å finne i butikkene, men råvarer som normalt bare selges til hotell- og restaurant-markedet. I tillegg vil man finne turmat og langtidsholdbare basisvarer.

– Ideen bak pilotprosjektet er å løfte fram den gode maten slik at vi gjør gode norske råvarer mer tilgjengelig. Den norske bonden produserer mat av høy kvalitet. Nå kan både bonden og øvrige kunder hos Felleskjøpet handle mat rett fra bonden, sier Petter Brinchmann, konserndirektør for Proff og industri i Nortura.

De fire butikkene vil selge maten i en prøveperiode, og håpet til samvirkene er å kunne utvide til alle de 104 butikkene til Felleskjøpet over hele landet.