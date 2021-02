Felleskjøpet med rekordresultat

Felleskjøpet Agri økte omsetningen i 2020 til 17,3 milliarder kroner mot 16,2 milliarder kroner året før.

Driftsresultat før avskrivninger endte på 1 milliard kroner i 2020, en økning fra 730 millioner kroner i 2019. Det er rekord for Felleskjøpet.

Driftsresultatet endte på 621,6 millioner kroner i 2020, opp fra 371,8 millioner kroner året før. Resultat før skatt ble 368,8 millioner kroner i 2020.

Dette skriver Felleskjøpet Agri i en pressemelding.

Fakta Felleskjøpets tall for 2020 i millioner (2019 i parantes) Driftsinntekter 17.282 (16.176) Driftsresultat 621,6 (371,8) Resultat før skatt 368,8 (119,6) Resultat etter skatt 305,0 (53,7)

– Har klart seg godt gjennom pandemien

Ifølge børsmeldingen fra Felleskjøpet har landbruksvirksomheten i konsernet sterke markedsposisjoner. Gjennom 2020 har lønnsomheten knyttet til kraftfôr, korn og plantekultur bedret seg som følge av god drift.

– 2020 ble naturlig nok et år preget av korona. Som alle andre ble vi påvirket av smitteverntiltakene i samfunnet, og vi har lagt ned en stor innsats for å ta vare på egne ansatte og sikre vår drift gjennom året, sier konstituert konsernsjef Terje Johansen ifølge pressemeldingen.

– Konsernet, og landbruket i sin helhet, har klart seg godt gjennom pandemien. Felleskjøpet har lyktes med å sikre livsviktige leveranser til landets matproduksjon i hele 2020, og gode resultater bidrar til at vi kan investere ytterligere i norsk landbruk, fortsetter Johansen.

– Bedret butikkdrift gjennom flere år

Felleskjøpet har en utstrakt detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige med over 100 butikker i hvert land. Omsetningen alene innen detaljhandelen i konsernet har økt med 733 millioner kroner mot 2019, og bidrar sterkt til konsernets resultat.

Fremgangen har vært god i begge land med en vekst i omsetning på 13 prosent i Granngården i Sverige og 8 prosent i Felleskjøpets butikker i Norge.

– Resultatene kommer som følge av bedret butikkdrift gjennom flere år, og investeringer i våre netthandelsløsninger. Vi ser også en korona-effekt ved at kundene har brukt mer penger i hjemlandet gjennom sommerhalvåret enn tidligere, kombinert med at interessen for hage og dyrking generelt har økt i befolkningen. Netthandelen har også fått drahjelp av koronasituasjonen, og har ført til at omsetningen i våre nettbutikker økte med over 40 prosent i både Norge og Sverige i 2020, forklarer Johansen.

Gode resultater for datterselskaper

Felleskjøpet Agri har en rekke datterselskaper i tilstøtende markeder. Cernova og Nelson Garden leverer også gode resultater i 2020.

Nelson Garden økte sin omsetning fra 430 millioner i 2019 til 569 millioner kroner i 2020, noe som gir et resultat før skatt på 23 millioner kroner.

Cernova, som står bak Møllerens, Mesterbakeren og Norgesbakeriene, hadde en omsetning på 2,1 milliarder kroner i 2020 og leverer et resultat før skatt på 92 millioner kroner.

Felleskjøpets egenkapitalandel er ved utgangen av 2020 på 36,3 prosent, noe som er en økning på 3,1 prosentpoeng fra 2019.