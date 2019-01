Felleskjøpet har bestilt miljøvennlige lastebiler

– Tilgang til gode nullutslippsalternativ for de tyngste lastebilene er helt i tråd med den miljøvennlige utviklingen vi vil ha i Felleskjøpet. Vi har som mål å halvere våre utslipp knyttet til transport og har i lengre tid jobbet med alternativer som HVO, gass og biogass, sier direktør for produksjon og vareforsyning i Felleskjøpet Halfdan Blytt i en pressemelding.

– Dette vil gi oss løsninger som på kort sikt kan bidra, men det er kun el og hydrogen som kan gi helt Co2-nøytrale løsninger, sier han videre.

Felleskjøpet har som mål å halvere sitt CO2-utslipp fra transport innen 2030. Derfor har de bestilt 50 lasterbiler av merket Nikola Tre. Ifølge Felleskjøpet hadde Nikola Tre fått reservasjoner fra europeiske selskaper til en verdi av 3,2 milliarder kroner innen to uker etter at lastebilene ble lansert.

Annonse

– Vi satser stort med 50 reservasjoner fra starten av. Med en så stor reservasjon ønsker vi å vise hvilke retninger vi vil gå i fremtiden, sier Blytt. Felleskjøpet vil redusere utslippet med 7000 tonn CO2 årlig ved å bytte ut 50 dieseldrevne lastebiler.

Logistikksjef Per Kenneth Øye i Felleskjøpet forteller at transport er høyt prioritert og reservasjonen av 50 Nikola Tre er et av flere tiltak som skal bidra til å kutte klimautslipp.

– Felleskjøpet har en rekke kommende tiltak når det gjelder klima og miljø. At bonden får levert sine driftsmidler til gården med minst mulig utslipp er målet vårt. Reduksjon i antall lass er avgjørende for å lykkes og flere vogntog med fleksible modulvogner har redusert antall kjøringer betraktelig, sier Øye.