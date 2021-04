Felleskjøpet fra minus til pluss i første kvartal

Mens det i fjor ble minus på bunnlinjen for Felleskjøpet etter første kvartal, har samvirket i år kommet seg over på plussiden.

Til slutt endte resultatet før skatt på 9,7 millioner, mot minus 159,5 millioner i samme periode i fjor. Driftsinntektene økte fra 3. 553 millioner til 3.883 millioner.

– Vi har klart å holde aktivitetsnivået høyt i første kvartal og bygger videre på veksten vi opplevde i fjor. Omsetning i butikk driver mye av veksten, men alle våre tre store forretningsområder opplever god fremgang, som i stor grad skyldes stabil og god kjernedrift. Landbruk spesielt ser effekter av dette, og kundetilfanget har vært økende gjennom hele første kvartal, sier Terje Johansen, som er konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding.

Fakta Felleskjøpets første kvartal i millioner (2020 i parantes) Driftsinntekter 3.883 (3.553) Driftsresultat 20,0 (-74,8) Resultat før skatt 9,7 (-159,5) Resultat etter skatt 7,6 (-132,9)

– Forsiktig løft i traktormarkedet

Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige hadde en sterk vekst gjennom fjoråret og har et resultat som er 65,9 millioner kroner høyere i første kvartal sammenlignet med fjoråret.

– Flere kundegrupper har oppdaget vårt vareutvalg, og interessen for blant annet hage og uterom har økt som følge av korona-tiltak og mindre reising enn vanlig. Denne veksten har fortsatt inn i første kvartal 2021 i begge land, opplyser Johansen.

Totalmarkedet for traktor i Norge gikk i 2020 ned med om lag 20 prosent, men starten på det nye året har ifølge samvirket gitt mer fart på hjulene igjen og salget øker.

– Vi ser et forsiktig løft i traktormarkedet og John Deere topper registreringsstatistikkene. Dette bidrar til at maskindivisjonen vår også løfter seg i første kvartal i år, og vi ser også at alle nyvinningene vi har gjort over de siste årene med bruktsenter, leasing, utleie av maskiner og avtalen med Sampo gir effekter i markedet, sier Johansen.

Stabile datterselskaper

Cernova, som er konsernets mølle- og bakerivirksomhet, drifter godt og leverer resultater over fjoråret i første kvartal, iflølge pressemeldingen.

Nelson Garden, som er ledende på frø og løk til det nordiske hagemarkedet, opplever også godt salg og øker sitt resultat i første kvartal.

Salg av aksjer eid av Felleskjøpets datterselskap Agri Eiendom AS bidrar med en gevinst på 17,2 millioner kroner i første kvartal 2021.

Ved utgangen av mars 2021 var Felleskjøpets egenkapitalandel på 33,2 prosent, opp fra 31,3 prosent på samme tid i fjor.