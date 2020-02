Fatland Ølen vil satse på innmat-produkt

– Eg meiner rundt 30 prosent meir av dyret kan nyttast til matproduksjon enn det som er tilfellet i dag. Men då nyttar det ikkje å berre ete indrefilet. Vi må ete heile dyret, seier dagleg leiar i Fatland Ølen AS, Svein Fatland, til NRK.

Familien hans har drive slakteri i fleire generasjonar. Dei merkar at det no blir stilt større krav til miljø og berekraftig matproduksjon.

I tillegg til å investere i eit anlegg for vegetarproduksjon, skal slakteriet no utvikle meir ferdigmat, mellom anna med blod og lever. Fatland håper at folk vil ete meir av dette når dei slepp å lage det frå botnen av. Ferdig blodpudding er eitt av ferdigprodukta Fatland vurderer å produsere i framtida.

Organisasjonen Framtiden i våre hender er positiv til å bruke meir av dyret til matproduksjon. Leiar Anja Bakken Riise foreslår at nordmenn finn fram dei gamle oppskriftene til bestemor.

– Bestemødrene våre visste korleis dei skulle koke kraft, bruke innmat og lage dei ulike delane av dyra. Styrkjer vi kjøkenkompetansen til nordmenn, så er det ikkje vanskeleg å lage meir berekraftig mat. Og det smakar godt, seier ho til NRK.