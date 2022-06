Fatland og Grilstad jakter ny sjef i felles selskap

Selskapet, som omsatte for nær en halv milliard i 2020, er eid av kjøttgigantene Fatland og Grilstad. FG Kjøttsenter en av landets største skjæreselskaperfor kjøtt.

Selskapet er lokalisert i Oslo og eies med 50 prosents andel av hver av konsernene.

I starten av juni ble det kjent at daglig leder i FG Kjøttsenter, Ove Malvin Knutsen, tar over som leder for råvare, marked, industri og prising i Fatland. Han tar over etter faren, Leif Malvin Knutsen, som nå blir pensjonist.

– Jeg tenker det blir veldig viktig å sikre salget av varer, kundene må bli fornøyd og vi må finne muligheter for å øke salget, det er en viktig drivkraft, sa Knutsen i en pressemelding tidligere denne måneden.

Fredag i forrige uke ble stilling lyst ut.

Nationen har ikke lyktes med å få en kommentar fra konsernsjef og styreleder i FG Kjøttsenter, Anders Hundseid onsdag.