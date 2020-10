Fare for bryggeristreik – kan bli tomt for brus og øl i butikkene

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) varsler streik for bryggeri- og mineralvannfabrikker, dersom det ikke blir enighet i meklingen med NHO Mat og drikke.

Meklingen startet hos Riksmekleren torsdag, og meklingsfristen er ved midnatt natt til lørdag.

Forbundet varsler plassfratredelse for 880 medlemmer i 33 bedrifter (se full oversikt nederst i artikkelen).

Les også: Tysdag kan slakteritilsette bli tatt ut i streik

Krever rettferdig arbeidstid

Annonse

NNN opplyser at de krever rett til overtidsbetalt etter åtte timers arbeidsdag. Arbeidsgiver ønsker ni timers arbeidsdag og seksdagers arbeidsuke uten overtidstillegg.

– Dette med arbeidstid er et stridstema. Vi hadde forhandlinger, men kom ikke i mål. Vi er hos meklingsmannen fordi vi trenger hjelp, sier tariffansvarlig i NNN, Jarle Wilhelmsen, i en kort kommentar til Nationen.

Ettersom saken nå er under mekling, ønsker ikke Wilhelmsen kommentere saken ytterlige. Men ifølge NTB sier han at det kan ta en ukes tid før det er tomt for øl og brus i butikkene hvis det blir streik.

Bedriftene som kan bli tatt ut i streik er følgende: