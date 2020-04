I november i fjor ble det klart at Norturas slaktevirksomhet på Nortura Otta legges ned. Senere kom Nortura med nyheten om at lokalene fortsatt vil bli brukt av samvirket. Norturas datterselskap Ny Mulighet AS skal produsere frossent fôr til kjæledyr samt foredling av nye produkter til dagligvare

Nå er det klart at dagens fabrikksjef, Svein Lerflaten, fortsetter å lede fabrikken.

– Jeg er utrolig glad for å fortsatt få være med å skape verdier for lokalsamfunnet på Otta og for den norske bonden, selv om slakteriet legges ned, sier Svein Leirflaten.

Les også: Nortura jobber på spreng med alternativ drift på Otta

1. mai

– Jeg legger ikke skjul på at det har vært en tøff sak at mange mister jobben sin i et lite lokalsamfunn. Men da synes jeg det er veldig meningsfylt å få være med å skape noe nytt her på Otta, sier han i en pressemelding.

Fabrikken legger om 1. august. Det vil også være plass til lokale aktører som ønsker å drive produksjon og salg av lokalmat på fabrikken.

Annonse

Leirflaten starter i den nye stillingen 1. mai og vil fremover prioritere arbeidet med å rekruttere nøkkelpersoner til virksomheten som skal bidra til å gjøre lokalene klare for drift fra høsten av. Stillingene blir lyst ut både internt og eksternt.

– Erfaren og kompetent

Styreleder for Ny Mulighet AS, Jon Kasland, setter stor pris på å ha Leirflaten på plass.

– Vi er glade for å få en meget erfaren og kompetent leder av virksomheten så raskt på plass. Det blir viktig for å rekruttere nøkkelpersoner fremover og rigge anlegget for drift, sier Kasland.

John Brede Randen går inn som leder for Nortura Otta i omstillingsperioden fram til august. Han er i dag nestleder ved fabrikken.

Prosessen med å finne løsninger for den enkelte medarbeider er i full gang, i tråd med Norturas omstillingsavtale.